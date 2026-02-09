Стоматолог объяснил, можно ли самостоятельно определить необходимость зубной имплантации

Самостоятельно определить, есть ли необходимость в зубном имплантате, крайне сложно. Однако поводом для обращения к специалисту могут стать отсутствие зубов, а также разрушение или их подвижность. Об этом kp.ru рассказал стоматолог-имплантолог, эксперт бренда Alpha-Bio Tec Илья Бараков.

Эксперт добавил, что также на необходимость имплантации может указывать дискомфорт при жевании, смещение соседних зубов, а также изменение прикуса или внешнего вида самой улыбки.

«Однако самостоятельно определить необходимость имплантации невозможно. Даже если удаленный зуб «не беспокоит», со временем его отсутствие может приводить к убыли кости, нарушению прикуса и перегрузке височно-нижнечелюстного сустава», — предупредил стоматолог.

По его словам, окончательное решение о лечении всегда должен принимать профессионал, который проведет очный осмотр и инструментальную диагностику.

При этом основным фактором успешного лечения будет своевременное обращение к врачу. Благодаря ранней диагностике удастся избежать осложнений, сократить объем вмешательства и подобрать подходящий пациенту вариант восстановления.

Врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин до этого дал советы, какую щетку выбрать — ручную или электрическую. Преимущество последнего варианта в простоте использования. Однако, по его словам, в умелых руках обычная мануальная щетка ничем не хуже, а иногда даже лучше.

Ранее врач назвал самые частые ошибки в уходе за зубами.