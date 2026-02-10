Пьяный мужчина справил нужду и устроил дебош в офисе банка в Сургуте

В Сургуте пьяный мужчина устроил дебош в отделении банка, сообщает Telegram-канал «ЧП Сургут».

Инцидент произошел 10 февраля в отделении банка на улице Ленина. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина зашел внутрь, справил нужду прямо на пол и после замечания напал на окружающих и нанес им телесные повреждения. Кроме того, неадекватный мучжина угрожал окружающим физической расправой.

Несмотря на попытки задержать его, хулиган вырвался и скрылся в неизвестном направлении. Свидетели описывают его как человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, ведущего себя агрессивно и неадекватно.

О его мотивах ничего неизвестно, полиция попросила сообщить о местонахождении данного человека.

