Пьяный мужчина справил нужду и устроил дебош в офисе банка в Сургуте

В Сургуте мужчина атаковал отделение банка
Telegram-канал «ЧП Сургут»

В Сургуте пьяный мужчина устроил дебош в отделении банка, сообщает Telegram-канал «ЧП Сургут».

Инцидент произошел 10 февраля в отделении банка на улице Ленина. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина зашел внутрь, справил нужду прямо на пол и после замечания напал на окружающих и нанес им телесные повреждения. Кроме того, неадекватный мучжина угрожал окружающим физической расправой.

Несмотря на попытки задержать его, хулиган вырвался и скрылся в неизвестном направлении. Свидетели описывают его как человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, ведущего себя агрессивно и неадекватно.

О его мотивах ничего неизвестно, полиция попросила сообщить о местонахождении данного человека.

До этого россиянин пробрался в магазин, чтобы выпить и закусить мандаринами, и попал на видео. Находясь в помещении, он стал есть мандарины, запивая их алкоголем, а также собирать в пакет другие товары — банку кофе, водку, пиво и чипсы. Росгвардейцы, прибывшие на место по сигналу тревоги, задержали вора до того, как он успел покинуть магазин.

Ранее в Екатеринбурге неадекватный мужчина забросал машины соседей горящими тряпками.
 
