Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Обозреватель увидел проблему в новых тестах на знание русского языка

Обозреватель Ворсобин: новые тесты по русскому языку могут привести к коррупции
Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме был принят закон, который должен был ограничить доступ к учебе в российских школах для детей иностранцев, не владеющих русским языком. Однако эти изменения отразились на русскоговорящих учениках. Об этом kp.ru рассказал обозреватель Владимир Ворсобин.

Специалист объяснил, что депутаты не прислушались к советам экспертов, в результате чего дети-переселенцы из России столкнулись с большим количеством проблем. Теперь многие русские, которые планировали вернуться в страну, не могут отправить своих малышей в школу.

По мнению Ворсобина, даже не все взрослые смогут успешно пройти достаточно сложный тест по русскому языку, необходимый для поступления.

«Перепутана цель теста. Вместо оценки возможности иностранца учиться в русской школе, соорудили «выжигающий все живое» экзамен, который, уверен, не пройдет половина Госдумы. И кстати — в будущем легко приведет к коррупции, так как строгость школьных законов на Руси часто компенсируется кошельком родителя», — подчеркнул обозреватель.

28 января в России вступил в силу закон, в соответствии с которым органы управления образованием будут передавать в МВД информацию о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи.

Ранее мигрантам дали совет по подготовке детей к экзамену.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!