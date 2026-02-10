В Госдуме был принят закон, который должен был ограничить доступ к учебе в российских школах для детей иностранцев, не владеющих русским языком. Однако эти изменения отразились на русскоговорящих учениках. Об этом kp.ru рассказал обозреватель Владимир Ворсобин.

Специалист объяснил, что депутаты не прислушались к советам экспертов, в результате чего дети-переселенцы из России столкнулись с большим количеством проблем. Теперь многие русские, которые планировали вернуться в страну, не могут отправить своих малышей в школу.

По мнению Ворсобина, даже не все взрослые смогут успешно пройти достаточно сложный тест по русскому языку, необходимый для поступления.

«Перепутана цель теста. Вместо оценки возможности иностранца учиться в русской школе, соорудили «выжигающий все живое» экзамен, который, уверен, не пройдет половина Госдумы. И кстати — в будущем легко приведет к коррупции, так как строгость школьных законов на Руси часто компенсируется кошельком родителя», — подчеркнул обозреватель.

28 января в России вступил в силу закон, в соответствии с которым органы управления образованием будут передавать в МВД информацию о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи.

Ранее мигрантам дали совет по подготовке детей к экзамену.