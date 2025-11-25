На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пересдать или уехать»: мигрантам дали совет по подготовке детей к экзамену

Директор НРК Оболонский: не сдавшие русский язык мигранты вернутся на родину
Илья Питалев/РИА Новости

Если дети мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку, то их родителям нужно нанять репетитора для подготовки к пересдаче. В противном случае им следует вернуться на родину, заявил НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

«Если дети мигрантов не сдали экзамены в школу, они становятся практически беспризорными, потому что родители у них на работе. По закону, они должны возвращаться на родину», — заявил специалист.

Есть и другой вариант – если семья подает заявку на пересдачу, то через три месяца ребенок может снова пройти на экзамен, добавил он. По мнению Оболонского, зарплата многих мигрантов позволяет им нанять репетиторов, которые помогут подготовиться к пересдаче. Причем даже если через три месяца ребенок справится с испытанием, учеба у него откалывается до следующего года, так как по программе он успевает сильно отстать, пояснил эксперт.

В целом сегодня пока ситуация с детьми мигрантов сильно не изменилась, так как обязанность сдавать вступительный экзамен по русскому языку появилась совсем недавно, отметил Оболонский. По его словам, во многих классах приходится нанимать преподавателей из числа мигрантов, чтобы они переводили уроки детям, не владеющим языком. Что касается числа мигрантов, то, к примеру, в школах Московской области их порядка 50% в каждом классе – по мнению эксперта, образованию это наносит существенный вред.

«Я прекрасно отношусь к мигрантам, поддерживаю многонациональное развитие нашей страны. Но для школ это катастрофа, так как это влияет на образовательный процесс. Провал в знании русского языка просто не позволяет учиться», — заключил специалист.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на днях сообщил, что только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы после проверки документов и сдачи тестирования по русскому языку. Он указал, что после предъявления полного пакета документов и прохождения языкового экзамена в образовательные учреждения были зачислены лишь те дети, кто выполнил оба требования. По данным ведомства, это примерно пятая часть всех обратившихся. Свыше 80% детей мигрантов, подавших документы, не смогли поступить в российские школы.

Ранее сообщалось, что мигранты смогут подать апелляцию после тестирования по русскому языку.

