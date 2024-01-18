На Украине задержан Мазепа

На Украине задержан крупный банкир Игорь Мазепа. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Мазепа является основателем и руководителем инвестиционной компании Concorde Capital. Журналисты назвали его подозреваемым по делу о земельных махинациях в Вышгородском районе Киевской области.

В 2022 году Concorde Capital приобрела завод «Кузня на Рыбальском», который некогда принадлежал Петру Порошенко. Сделку многие считают фиктивной.

До этого на Украине арестовали имущество крупнейшего поставщика Минобороны бизнесмена Игоря Гринкевича в рамках расследования дела о хищении.

По данным агентства РБК-Украина, были проведены обыски в доме и на работе предпринимателя, а также у директоров и в офисах подконтрольных ему компаний. Были арестованы недвижимость и премиальные автомобили бизнесмена, а также счета его компаний.

Установлено, что продукция, производимая предприятиями Гринкевича в 2023 году, не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее на Украине арестовали акции компании Lifecell, принадлежащей Фридману, Авену и Косогову.