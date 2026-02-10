Россиянке выставили счет за свет на 126 тыс. рублей и посоветовали взять кредит

Жительница Калининградской области получила счет за свет на сумму более чем 100 тысяч рублей за один месяц. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным Telegram-канала, женщина по имени Светлана проживает в поселке Вишневка, в одноэтажной дачной постройке площадью 170 квадратных метров.
«Майнинговой фермы внутри нет, техника стоит самая обычная: холодильник, телевизор, обогреватель», – сообщается в публикации.
В декабре при примерно таких же условиях за свет она заплатила 19 тысяч рублей. Однако уже в январе ей пришел счет на 126 тысяч рублей.
Светлана попыталась прояснить ситуацию и связалась с энергетической компанией, но там якобы эту сумму не обосновали и вместо того, чтобы искать причину, порекомендовали взять кредит.
Женщина планирует оспорить счет в суде.
До этого в разных регионах России местные жители стали жаловаться на возросшие тарифы. По их словам, в некоторых случаях оплата выросла в два раза. Большинство жалоб поступало из Подмосковья, Петербурга и Владимирской области.
Ранее мошенники начали запугивать россиян от лица газовых служб.