Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиян предупредили о штрафах и аресте за сжигание чучела на Масленицу

Юрист Балакаев: сжигание чучела на Масленицу грозит штрафом и арестом
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Россияне могут столкнуться с уголовной ответственностью за сжигание чучела на Масленицу. Об этом изданию «Постньюс» сообщил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

Эксперт отметил, что со сжиганием чучела связано одно из самых распространенных нарушений на празднованиях — разведение открытого огня. По его словам, эта процедура запрещена в местах, где нельзя устраивать костры: в охранных зонах путепроводов, в лесах, а также возле автомобильных и железных дорог.

Помимо этого, как отметил юрист, в ряде регионов может действовать особый противопожарный режим. Например, в Москве мероприятия с открытым огнем запрещены на любых озелененных территориях, уточнил Балакаев. За нарушение таких правил россиянам грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

8 февраля иеромонах Феодорит (Сеньчуков) сообщил, что масленица, которая в церковной традиции называется сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля. Он пояснил, что в православной церкви не используется термин «Масленица». Вместо этого применяется понятие «сырная седмица» — период между мясопустным и сыропустным воскресеньями.

Ранее синоптик рассказал о погоде на Масленичной неделе в Москве.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!