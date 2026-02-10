Россиян предупредили о штрафах и аресте за сжигание чучела на Масленицу

Россияне могут столкнуться с уголовной ответственностью за сжигание чучела на Масленицу. Об этом изданию «Постньюс» сообщил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

Эксперт отметил, что со сжиганием чучела связано одно из самых распространенных нарушений на празднованиях — разведение открытого огня. По его словам, эта процедура запрещена в местах, где нельзя устраивать костры: в охранных зонах путепроводов, в лесах, а также возле автомобильных и железных дорог.

Помимо этого, как отметил юрист, в ряде регионов может действовать особый противопожарный режим. Например, в Москве мероприятия с открытым огнем запрещены на любых озелененных территориях, уточнил Балакаев. За нарушение таких правил россиянам грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

8 февраля иеромонах Феодорит (Сеньчуков) сообщил, что масленица, которая в церковной традиции называется сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля. Он пояснил, что в православной церкви не используется термин «Масленица». Вместо этого применяется понятие «сырная седмица» — период между мясопустным и сыропустным воскресеньями.

Ранее синоптик рассказал о погоде на Масленичной неделе в Москве.