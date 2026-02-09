Размер шрифта
Общество

Синоптик рассказал о погоде на Масленичной неделе в Москве

Леус: на Масленицу в Москве ожидается зимняя и снежная погода
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Зимняя и снежная погода ожидается в Москве на Масленицу и Масленичную неделю. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Следующая, масленичная неделя будет, скорее, с зимними характеристиками погоды: с небольшим снегом, который будет не каждый день», --сказал синоптик.

По его словам, в ночные часы температура будет в пределах от -9°С до -14°С, а днем от -3°С до -9°С, что считается немного ниже нормы.

В Москве эта неделя закончится оттепельной погодой, отметил Леус.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Московском регионе уже не стоит ожидать двадцатиградусных морозов. По его словам, столбик термометров ночью не опустится ниже –15°С, а днем –10°С.

Что касается оттепели, ее пик придется на 13-15 февраля. В эти дни столбики термометров преодолеют отметку в 0°С, добавил он.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал потепление до 1°C в Москве к 14 февраля.
 
