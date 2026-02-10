В хостеле на юго-востоке Москвы задержали свыше 160 мигрантов

В хостеле на юго-востоке Москвы с участием Росгвардии следователей и полиции были задержаны больше 160 мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Целью мероприятия стала проверка соблюдения миграционного законодательства в одном из хостелов. В результате рейда свыше 160 человек доставлены в территориальные отделы полиции для проверки документов и привлечения к ответственности за выявленные нарушения миграционных правил», — говорится в сообщении.

24 января Telegram-канал Baza писал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области силовики проводят широкомасштабные рейды в магазинах сети «Перекресток», направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Журналисты сообщили о задержании около 600 человек. Официально заявленной причиной рейдов является проверка соблюдения законодательства, регулирующего пребывание мигрантов на территории РФ.

Ранее Россия начнет лишать иностранцев ВНЖ за нарушение одного закона.