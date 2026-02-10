РСТ призвал ввести SIM-карты и платежные системы для иностранных туристов

На сегодняшний день количество иностранных туристов в Россию ежегодно достигает порядка 6,6 млн человек, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить почти в три раза до 16 млн туристов ежегодно. Чтобы добиться этого, нужно повысить комфорт иностранных гостей, в том числе решить проблемы с банковскими картами и связью, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По данным РСТ, сегодня в Россию ежегодно приезжает порядка 1,6 млн туристов, еще порядка 5 млн едут с деловыми и прочими целями. Турпоток демонстрирует рост от 5% до 15%, однако многие факторы его сдерживают, в первую очередь – трудности, с которыми приходится сталкиваться иностранцам в РФ.

В числе основных проблем Горин назвал тот факт, что в России не работают карты зарубежных банков, и в то же время введены лимиты на наличную валюту. Это мешает иностранцам свободно тратить деньги на услуги и товары, поэтому важно ввести для них новые платежные инструменты или отменить действующие ограничения на наличку, считает специалист.

«Также у туристов по прибытии в РФ временно блокируются SIM-карты, что ограничивает их мобильную связь. Решением могли бы стать специальные туристические симки, которые есть в ряде других стран», — отметил Горин.

Среди прочих негативных факторов он назвал долгое прохождение границы – от 30 минут до семи часов. По словам Горина, РСТ получает много жалоб на такие ситуации. Для решения проблемы он призвал активнее внедрять технологии и упрощающие все процессы цифровые решения.

Что касается стран, из которых активнее всего приезжают туристы, среди них эксперт выделил государства Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн и так далее. Кроме того, выросло число путешественников из Китая.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2025 году в России въездной туризм снижался или стагнировал, прогнозы о росте турпотока на 10-20% не оправдались. Позитивных результатов не было в течение всего года, пока не ввели безвизовый режим с КНР – это стало хорошей стимуляцией для улучшения статистики, во второй половине последнего квартала турпоток заметно вырос, отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что турпоток россиян за рубеж вырос на 16%.