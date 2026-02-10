Эксперт рассказал, чем плохо для России вступление Украины в Евросоюз

Потенциальное членство Украины в Евросоюзе приведет к тому, что России будет гораздо сложнее наладить диалог со странами Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин.

По словам собеседника, для России потенциальное членство Украины в ЕС будет невыгодным. Если «запустить» Украину в Евросоюз сейчас, то Россия «надолго получит такого противника, который просто будет торпедировать все наши попытки как-то восстановить сотрудничество с ЕС».

«Членство Украины в ЕС на сегодняшний день – это очень отрицательная ситуация для России на перспективу, причем очень длинную. Тут уже говорить о каком-то улучшении отношений с ЕС очень сложно будет, потому что будет такое государство враждебное, которое будет постоянно какие-то плести все эти заговоры против России», — подчеркнул он.

Как добавил эксперт, в соответствии с нынешними уставными документами Евросоюза путь страны-кандидата в блок занимает длительное время, и «вступить за год, за два, за три – невозможно». На данный момент нет такого правового механизма, который бы позволил Киеву ускоренно вступить в Евросоюз, напомнил Топоринин.

При этом он не исключил, что в рамках «особого механизма» для членства Киева в ЕС Германия, Франция, Италия, Испания и Бельгия «начнут как-то вводить Украину» в состав Евросоюза. В таком случае, добавил политолог, даже у Венгрии не будет возможности остановить этот процесс. Речь может идти об «обратном членстве» — Украина получит место за столом ЕС и поэтапный доступ к правам и обязанностям, продолжая необходимые реформы.

10 февраля газета Politico писала, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году.

По данным издания, в рамках этого плана Украина сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

По словам собеседника издания, «обратное расширение» подразумевает то, что Украина частично присоединится к блоку, а затем ей постепенно будут предоставлять права и обязанности.

Ранее сообщалось, что вопрос вступления Украины в ЕС может сорвать мирную сделку с Россией из-за нереалистичных сроков.