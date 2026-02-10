СМИ сообщают о подрыве танка вместе с экипажем во время учений в Ленобласти

47news: в Ленобласти на полигоне вместе с экипажем сгорел танк

На полигоне в Ленобласти солдаты-срочники подорвались во время учений. Об этом сообщает 47news.

По данным канала, инцидент произошел во время маневров с учебными стрельбами. Предположительно, один из боекомплектов сдетонировал в танке.

В результате погибли три человека, которые находились внутри машины. Все они были солдатами-срочниками.

«Как минимум один из них был призван в ноябре прошлого года, присягу принес в декабре», – сообщается в публикации.

До этого в Крыму полицейский получил травму во время учений. Мужчина отыгрывал роль боевика, которого его коллеги должны были обезвредить.

Во время «погони» один из участников бросил в пострадавшего светошумовую гранату, после чего мужчина схватил ее, чтобы отбросить от себя. В результате снаряд сдетонировал у него в руке, мужчина получил травматическую ампутацию левой кисти. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о планах создать полигон для испытания беспилотников в Кронштадте.