В Кронштадте могут начать испытывать беспилотники

На площадке особой экономической зоны в Кронштадте могут сделать полигон для испытаний беспилотников. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, данная площадка очень перспективная.

«Данную площадку мы рассматриваем в том числе как полигон испытаний беспилотных авиационных систем, помимо производственного назначения», — рассказал он.

Ситов отметил, что создание такой площадки для испытаний возможно после решения всех имущественно-правовых вопросов. Только после этого можно будет вести переговоры с потенциальными резидентами и планировать для территории в Кронштадте.

