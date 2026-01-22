Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

В Кронштадте могут начать испытывать беспилотники

В Кронштадте планируют создать полигон для испытания беспилотников
Shutterstock

На площадке особой экономической зоны в Кронштадте могут сделать полигон для испытаний беспилотников. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, данная площадка очень перспективная.

«Данную площадку мы рассматриваем в том числе как полигон испытаний беспилотных авиационных систем, помимо производственного назначения», — рассказал он.

Ситов отметил, что создание такой площадки для испытаний возможно после решения всех имущественно-правовых вопросов. Только после этого можно будет вести переговоры с потенциальными резидентами и планировать для территории в Кронштадте.

26 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю снаряд потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Ранее Украина отказалась от дронов немецкой компании из-за неудачных испытаний.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686353_rnd_3",
    "video_id": "record::c57cd686-95ed-4857-b20f-eff50aee3944"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+