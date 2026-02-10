Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам объяснили, почему одежда из натуральных тканей подорожала на 40%

Экономист Алексеев: одежда из хлопка и льна подорожала на 30–40%
Shutterstock/Alice Rodnova

Стоимость одежды из натуральных материалов выросла в России в среднем на 15–30%. Такое изменение цен связано с совокупностью нескольких причин. Об этом Life.ru рассказал экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

Специалист объяснил, что сильнее всего на рынок повлияли подорожание натурального сырья, такого как хлопок, лен и шерсть, а также рост логистических и производственных затрат, которые спровоцировала инфляция. Помимо этого, давление также происходит из-за изменения потребительского спроса и перехода большинства фабрик к экологичным технологиям, которые дороже традиционных.

Экономист добавил, что на рынок оказывают влияние и перебои с поставками материалов из стран-поставщиков.

«За последний год цены на одежду из натуральных тканей выросли в среднем на 15–30%, а в категориях премиум-класса — до 40%. Тенденция сохранится и в дальнейшем, если ситуация с сырьем не стабилизируется», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня производители все чаще работают со смесовыми материалами, стремясь удержать цены и не потерять покупательский спрос.

Директор департамента аналитики Роскачества Василий Смирнов до этого отметил, что производители примерно 80% продуктов уменьшили размер своего товара, сохранив при этом прежнюю цену. По словам эксперта, причинами таких изменений стали подорожание ингредиентов, рост зарплат на производствах и другие обстоятельства.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров из Китая.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!