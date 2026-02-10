Россиян предупредили о подорожании товаров из Китая

Товары из Китая для россиян могут подорожать в ближайшие пару недель из-за китайского Нового года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» учредитель и гендиректор логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

«Новый год по восточному календарю празднуется в Китае чуть больше недели (в 2026 году – с 17 февраля по 3 марта), но его влияние на международную торговлю начинает ощущаться гораздо раньше. Это связано с двумя факторами: во-первых, многие производители, чьи фабрики и заводы сосредоточены в промышленных городах, начинают отпускать по домам рабочих, жителей сельской глубинки, за неделю-две до официальных выходных. Во-вторых, учитывая эту особенность, китайские компании и их внешние партнеры стремятся заранее выполнить контракты и успеть завершить отгрузки», — пояснил Дьяконов.

По его словам, это приводит к перегрузке морских, автомобильных и железнодорожных маршрутов, что сказывается как на росте тарифов перевозчиков (относительно ноября доставка одного контейнера дорожает на $500-1 тыс.), так и на задержке сроков доставки. По опыту прошлых лет эксперт допустил, что нормальный режим работы логистических цепей восстановится лишь к середине марта.

«Для россиян, в контексте зависимости страны от импорта из Китая по многим позициям, главный праздник Поднебесной симметрично отражается на ассортименте и стоимости товаров. Рост цен наблюдается в таких сегментах, как товары ежедневного спроса, электроника, автозапчасти, строительные инструменты. Сильнее всего в этот период дорожают сравнительно недорогие, но объемные товары: весомая часть их себестоимости как раз состоит из затрат на доставку», — отметил Дьяконов.

Он добавил, что к концу февраля и началу марта возможна временная просадка ассортимента в торговых сетях из-за задержки сроков доставки, что накладывается на отсутствие достаточного товарного запаса. Это опять же справедливо в отношении одежды, бытовой техники, электроники, детских товаров, подчеркнул Дьяконов.

По его словам, сильнее всего задержки поставок ощущаются для пользователей маркетплейсов. Покупки с китайских площадок (или у китайских продавцов на российских площадках) идут дольше обычного – на 10-15 дней, а то и на 20 дней, уточнил эксперт. Он пояснил, что это происходит за счет перегрузки инфраструктуры и очередей на сортировочных центрах.

Покупателям, желающим получить заказ к определенной дате, Дьяконов посоветовал оформлять покупку хотя бы за месяц до начала празднования китайского Нового года. Не успели – придется либо подождать доставки дольше обычного, либо перенести заказ на период после праздников, предупредил эксперт. Что касается малого бизнеса, закупающего товары с маркетплейсов, то здесь разумно будет не затягивать с плановым пополнением запасов и совершать его до конца января, чтобы товар не «завис» в пути в середине февраля, считает Дьяконов.

В любом случае, эксперт призвал понимать, что Новый год в Китае – не стихийное бедствие, а регулярное сезонное событие с понятной логикой и хронологией. Бизнес, особенно крупный, к нему давно адаптировался, заранее пополняя запасы и диверсифицируя источники поставок, констатировал Дьяконов. Рядовым потребителям следует просто учитывать этот фактор в своих онлайн-покупках и не паниковать из-за исчезновения того или иного товара на полке магазина – это временное явление, заключил эксперт.

