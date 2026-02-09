Россиянам объяснили, почему многие продукты стали меньше без изменения цены

Производители примерно 80% продуктов, представленных в магазинах, уменьшили размер товара, оставив при этом прежнюю цену. Одной из причин такого явления, которое также называется даунсайзингом, стало подорожание ингредиентов. Об этом «Парламентской газете» сообщил директор департамента аналитики Роскачества Василий Смирнов.

По словам специалиста, с даунсайзингом сталкиваются молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия и многие другие товары.

«При этом лидером по распространенности даунсайзинга можно, пожалуй, назвать молочную продукцию. Уменьшается объем молока в бутылке, вес творога в пачке, сметаны, натуральных йогуртов. Даже больше: мы уже видим, как продавцы начинают использовать сохранение привычного количества продуктов как маркетинговый ход, когда на упаковках пишут, например, «честный литр молока»», — отметил Смирнов.

Он объяснил, что в последние годы многие производители систематически сталкиваются с ростом издержек. Увеличивается стоимость ингредиентов, топлива и коммунальных услуг, а также происходит рост зарплат на производствах. В таких условиях, чтобы не допустить резких скачков цен и постараться сохранить стоимость продуктов на разумном уровне, производители прибегают к уменьшению количества товара в упаковке. При этом некоторые также могут идти на различные хитрости, чтобы скрывать изменения как можно дольше.

По словам специалиста, сейчас даунсайзинг постепенно проникает в новые сферы. Например, в последнее время заметно уменьшились размер и вес выпечки, продающейся в магазинах продается поштучно.

Эксперт также добавил, что также существует скрытый даунсайзинг, при котором производители недокладывают продукт, а указанные на этикетке вес или объем не соответствуют реальности. Однако такой подход является прямым нарушением прав покупателя, который при обнаружении имеет право обратиться с жалобой в контролирующие органы.

