Раскрыты главные цели мошенников на 2026 год

В 2026 году мошенники будут направлять свои схемы в первую очередь на детей и пенсионеров, которые в меньшей степени обладают финансовой и киберграмотностью. Главными целями станут аккаунты на «Госуслугах» и банковские приложения, рассказал RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Эксперт объяснил, что именно дети и пожилые граждане хуже разбираются в современных технологиях, часто не могут отличить безопасные приложения от вредоносных программ, а также склонны доверять людям, выдающим себя за представителей власти и правоохранительных органов.

По мнению специалиста, главным инструментом аферистов останутся технологии искусственного интеллекта, фишинговые сайты, социальная инженерия.

«Госуслуги» и банковские приложения, безусловно, останутся главными целями для мошенников», — заключил аналитик.

До этого Пётр Щербаченко также спрогнозировал, что в этом году мошенники будут активнее использовать для обмана россиян технологии искусственного интеллекта, в том числе – создание дипфейков. По словам специалиста, аферисты будут рассылать россиянам фото и видео с образами начальства и родственников, стараясь выманить большие суммы денег.

