В России доработают меру по запрету международных звонков

Минцифры России будет дорабатывать меру по запрету международных звонков без согласия абонента. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике, передает РИА Новости.

Ведомство не исключает возможности введения самозапрета на соответствующие звонки и уведомления через СМС, рассказал он.

По его словам, доработки этой меры связаны с тем, что необходимо что-то делать с россиянами, которые пользуются международными звонками по работе или звонят родственникам.

«И, может быть, действительно, пойти по пути самозапрета, как это было сделано с кредитами — очевидно, что мера рабочая... мы пообсуждаем», — сказал Лебедев, добавив, что объем донастроек по этой мере пока неясен.

Комитет по информполитике 9 февраля рекомендовал принять в первом чтении второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством, который включает около 20 различных инициатив.

Первый пакет был принят в марте 2025 года. Его основные положения вступили в силу в сентябре.

Ранее россиянам рассказали, опасно ли отвечать на звонки с незнакомых зарубежных номеров.