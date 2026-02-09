Размер шрифта
Общество

В России доработают меру по запрету международных звонков

Минцифры доработает меру по запрету международных звонков без согласия абонента
Минцифры России будет дорабатывать меру по запрету международных звонков без согласия абонента. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике, передает РИА Новости.

Ведомство не исключает возможности введения самозапрета на соответствующие звонки и уведомления через СМС, рассказал он.

По его словам, доработки этой меры связаны с тем, что необходимо что-то делать с россиянами, которые пользуются международными звонками по работе или звонят родственникам.

«И, может быть, действительно, пойти по пути самозапрета, как это было сделано с кредитами — очевидно, что мера рабочая... мы пообсуждаем», — сказал Лебедев, добавив, что объем донастроек по этой мере пока неясен.

Комитет по информполитике 9 февраля рекомендовал принять в первом чтении второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством, который включает около 20 различных инициатив.

Первый пакет был принят в марте 2025 года. Его основные положения вступили в силу в сентябре.

Ранее россиянам рассказали, опасно ли отвечать на звонки с незнакомых зарубежных номеров.
 
