Россиянка убила несовершеннолетнюю проститутку и получила 10 лет колонии

Илья Питалев/РИА Новости

Верховный суд Татарстана приговорил женщину к 10 годам лишения свободы за убийство двух проституток, одна из которых была несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным суда, женщина в составе организованной группы избавилась от двух работниц сферы интим-услуг с целью скрыть другие преступления участников банды. В частности, речь идет об организации проституции и похищении человека.

Суд приговорил фигурантку к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

9 февраля Красноярский краевой суд приговорил мужчину к 23 годам колонии за убийство 17-летней школьницы, тело которой было обнаружено в загоне для свиней. По данным следствия, обвиняемый, работавший на отца девушки, в состоянии алкогольного опьянения пришел к его дому, чтобы отомстить.

Не застав хозяина, он избил его дочь, а после того, как она потеряла сознание, бросил ее в свинарник, чтобы скрыть следы преступления. Животные нанесли пострадавшей смертельные раны — прокусили ей бедренную артерию.

Ранее СМИ писали, что обвиняемый в убийстве ребенка в Петербурге мог снимать детское порно.
 
