Россиян призвали не грубить мошенникам из-за риска мести

Россиянам не следует грубить телефонным мошенникам, поскольку они могут отомстить. Об этом «Пятому каналу» сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Это все нужно спокойно, тихо, нормально выслушать, сказать «спасибо за звонок, не интересно» и положить трубку», — сказал эксперт.

Голованов добавил, что мошенники в качестве мести могут организовать смс-бомбинг, заключающийся в многократной пересылке различных сообщений с кодами и ссылками для регистрации, а также отправить множество уведомлений через мессенджеры для усложнения пользования устройством.

Эксперт отметил, что для борьбы с мошенниками пользователи могут отключить свой телефон и переждать несколько дней. По его словам, подобный способ мести со стороны злоумышленников дорого обходится, в связи с чем они сами не станут долго им пользоваться.

Несколькими часами ранее криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала, что некоторые исследования показывают, что чем в большей степени человек целеустремлен, добросовестен, мотивирован, надежен, пунктуален, самодисциплинирован, тем более он подвержен манипуляциям мошенников.

Ранее мошенники начали запугивать россиян от лица газовых служб.