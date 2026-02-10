Назван суперфуд, доступный каждому россиянину

Секрет долголетия кроется не в дорогих экзотических продуктах, а в простой привычной пище. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил диетолог Андрей Бобровский. По его словам, одним из суперфудов, доступных каждому, являются бобовые.

«Есть очень известное исследование «голубых зон» долголетия, где утверждается, что бобовые — основной компонент ежедневного рациона. Это значит, что для того, чтобы питаться как долгожители, не нужны экзотические продукты», — сказал специалист.

Вместо того чтобы искать заморские ягоды и семена, достаточно регулярно включать в меню фасоль, горох, чечевицу или нут. Эти продукты — не просто сытный гарнир, а проверенный веками стратегический компонент здорового питания, добавил он.

Недавно международная группа исследователей пришла к выводу, что высокое потребление бобовых, а также овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и растительных жиров — прежде всего оливкового масла — при ограничении красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жиров, снижает риск всех основных типов инсульта у женщин.

