Врач назвала продукты, которые могут тормозить похудение

Продукты, которые мешают формированию дефицита калорий и нарушают работу обмена веществ, могут тормозить процесс похудения. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

«Во время снижения веса не стоит употреблять крупы, макароны, бобовые, крахмалистые и жидкие молочные продукты. Фрукты стоит ограничить до одной штуки в день, а ягоды — до одного стакана. Даже если речь идет о продуктах, которые считаются полезными, например о гречке, они все равно замедляют процесс похудения. Эти продукты мешают организму расходовать запасы и не дают создать необходимый дефицит калорий», — сказала эксперт.

Она посоветовала составлять рацион на основе белковых продуктов и овощей, чтобы поддерживать организм во время дефицита калорий и терять вес безопасно. Так, например, можно включать в него мясо, рыбу, птицу, творог, сыр, яйца, субпродукты, морепродукты и некрахмалистые овощи. Однако при обострении панкреатита, желчекаменной болезни или язвенной болезни свежие овощи, фрукты и ягоды противопоказаны, предупредила Гончарова.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что смузи, соки и капучино являются одними из тех продуктов, которые препятствуют похудению. По ее словам, они опасны, поскольку кажутся низкокалорийными. При этом в соках и смузи содержится фруктоза без клетчатки, которая быстро всасывается, вызывает резкий скачок сахара в крови и практически не дает насыщения.

