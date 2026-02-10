Размер шрифта
«Символ любви и супружества»: в Госдуме заступились за святого Валентина

Нет никакой необходимости менять название праздника День святого Валентина, так как суть торжества заключается в чествовании не святого, а любви и супружества. Канонизирован Валентин был еще до разделения Церкви на католическую и православную, поэтому никакого противоречия здесь нет, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Святой Валентин – это святой и у католиков, и у православных, он канонизирован еще единой Церковью. А канонизирован он за то, что еще в языческое время проводил свадебные обряды по-христиански, он имеет самое прямое отношение к любви, к супружеству. В этом смысле к нему не может быть никаких претензий», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что россияне, отмечая праздник, не стремятся чествовать самого святого, а стараются ярко выразить свои чувства, поэтому речь идет именно о празднике любви и супружества. Даже с учетом появившихся разногласий между католиками и православными нет смысла отрекаться от святых, канонизированных до разделения Церкви и забывать о былом единстве, заключил Вассерман.

С идеей переименования праздника выступила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она предложила 14 февраля отмечать «День любви» или «День плюшевой игрушки». По словам Буцкой, традиция праздновать День влюбленных 14 февраля прижилась в России в первую очередь из-за отсутствия другого специального дня для признаний в романтических чувствах.

Ранее в РПЦ сочли День всех влюбленных «похабщиной».
 
