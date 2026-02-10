Размер шрифта
Голикова: в РФ наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний

Голикова: снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ наблюдается в РФ
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России наблюдается тенденция по снижению смертности от онкологических и других заболеваний. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза (мы его, считай, победили уже), ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой», — сказала она.

В январе врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов сообщил, что Россия возглавляет мировые рейтинги по потерям DALY (годы жизни, потерянные из-за нарушений здоровья), связанных с алкоголем. На втором месте Украина, на третьем – Белоруссия. Смертность, связанная с алкоголем, также крайне высока. В Белоруссии она составила 164,3 случаев на 100 000 человек, в Молдавии – 162,3, на Украине – 156,9. В России значительная часть смертельных случаев приходится на сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и травмы, включая дорожно-транспортные происшествия.

Ранее в Индии впервые умерла пациентка с вирусом, вакцины от которого нет.
 
