Врач объяснил, можно ли часто заказывать готовую еду

Врач Кондрахин: частые заказы доставок готовой еды не навредят здоровью
Употребление готовой еды, заказанной через доставку, может негативно отразиться на здоровье в только в некоторых случаях. Об этом aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, сам по себе заказ готовой еды не спровоцирует проблем со здоровьем. Порой покупать свежие и разнообразные блюда полезнее, чем питаться однообразной домашней пищей, как делают некоторые россияне.

Однако врач отметил, что если человек, ведущий сидячий образ жизни, употребляет количество калорий, рассчитанное на активных людей, в конечном итоге его здоровье начнет ухудшаться. В итоге увеличивается риск столкнуться с лишним весом, сахарным диабетом, гипертонией, а в будущем — с инсультом или инфарктом.

«Движение — это основа жизни, и отсутствие физической активности губительно для организма. Например, в процессе работы полезно делать пятиминутную зарядку. Стоит также почаще выходить из дома. Российские кардиологи подтверждают: короткие, но интенсивные нагрузки необходимы для профилактики заболеваний сердца. Максимальная интенсивность упражнений дает нужную встряску сердечно-сосудистой системе, защищая от инсульта и инфаркта в будущем», — заключил терапевт.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что привычка пользоваться смартфоном во время приема пищи вредна для ЖКТ, поскольку она ведет к перееданию и набору лишнего веса.

Ранее стало известно, как часто россияне готовят домашнюю еду.
 
