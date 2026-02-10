Стало известно, как часто россияне готовят домашнюю еду

KP.RU: 79% россиян чаще всего питаются своей домашней едой

Больше половины россиян поделились, что предпочитают самостоятельно готовить еду и питаться дома. При этом покупные блюда они считают невкусными. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 79% респондентов считают, что умеют отлично готовить домашнюю еду. Россияне также придерживаются мнения, что покупная пища является некачественной и невкусной, поэтому они берут что-либо на заказ лишь в самых крайних случаях.

Еще 17% опрошенных рассказали, что тоже предпочитают питаться домашней едой. Однако эти респонденты готовят не сами, поскольку на кухне всем распоряжается их партнер.

Другие 2% участников опроса отметили, что сейчас доставка еды стала достаточно дорогой, а на готовку у них не всегда хватает времени. Эти россияне признались, что чаще всего питаются полуфабрикатами, которые можно обжарить или разогреть всего за несколько минут.

Только 1% респондентов заявили, что постоянно питаются покупными готовыми блюдами, так как не умеют или не хотят готовить.

Оставшийся 1% проголосовал за вариант «другое». Респонденты объяснили, что привыкли сочетать домашнюю еду с доставками.

