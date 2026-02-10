Россиянам объяснили, почему зарплаты дворников зимой достигают 100 тысяч

В зимний сезон заработная плата дворников может составлять 100 тысяч рублей и больше. Об этом aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Специалист объяснил, что у роста зарплат дворников сезонный характер, поскольку в период морозов и снегопадов работникам приходится трудиться больше часов. Они выходят на смены в выходные дни и получают надбавки за гололед и снег, в результате чего их доход с переработками составляет от 100 тысяч рублей.

При этом эксперт подчеркнул, что в обычные месяцы средняя ставка у дворников почти в два раза ниже.

«Порядка 50–60 тысяч в среднем по году, а именно зимние пики «натягивают» среднюю по новостям. Дворники получают 90–100 тысяч в Москве и крупных агломерациях в пиковый сезон. В частном секторе дворники могут зарабатывать 120–150 тысяч в месяц, но это всегда за счет колоссальных часов и 6–7-дневной недели», — рассказал он.

В январе депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что один квалифицированный и добросовестный гражданин России может заменить трех, а иногда и четырех мигрантов. По ее словам, такое замещение с повышением уровня зарплаты и социальных гарантий увеличит платежеспособный спрос.

Ранее в Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника.