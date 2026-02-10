Врач назвала способ сделать пиццу полезным блюдом

Пиццу можно сделать полезным блюдом, если выбрать правильные ингредиенты, которые хорошо сочетаются друг с другом. Причем модифицировать можно не только начинку, но и тесто, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Врач отметила, что тесто можно сделать полезнее, если готовить его не только из пшеничной муки, а добавить нутовую – это позволит повысить содержание необходимого организму растительного белка. Также можно сочетать разные виды муки, создав уникальное по аминокислотному составу тесто, при котором можно будет не бояться дефицитов важных микроэлементов, отметила диетолог.

Начинку она посоветовала делать не очень насыщенной, отметив, что сыр, который является постоянной составляющей пиццы, в сочетании с многими классическими ингредиентами делает блюдо жирным и вредным.

«Например, классическая пепперони относится к категории ультра-обработанной пищи, которая при частом потреблении наносит максимальный вред организму. Поэтому эта и другие подобные колбасы — худший вариант начинки для пиццы», — заявила Дианова.

К числу наиболее простых она отнесла Маргариту с соусом и сыром – по словам врача, к такой пицце важно добавить лишь клетчатку, чтобы сделать ее полезнее. Из мясных составляющих Дианова посоветовала выбирать куриную грудку, подчеркнув, что сыра при этом нужно использовать меньше, стремясь снизить количество насыщенных жиров.

Употреблять пиццу рекомендуется не чаще одного-двух раз в месяц, в небольших порциях, отметила врач. Это позволит утолить желание, но при этом не переесть и не перенасытить организм калорийным блюдом, заключила она.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, рассказала, что пицца с переработанным мясом — ветчиной и различными колбасами считается самой вредной. По ее словам, это особенно касается копченых вариантов, в которых есть канцерогены – такие мясные продукты также имеют большое количество жира.

