Россиянам рассказали о самой вредной пицце

Врач Соломатина: пицца с колбасой и ветчиной считается самой вредной
Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Пицца с переработанным мясом — ветчиной и различными колбасами считается самой вредной. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, это особенно касается копченых вариантов, в которых есть канцерогены. Такие мясные продукты также имеют большое количество жира, добавила врач.

«Также не лучшим вариантом будет пицца наподобие «Гавайской», то есть в которой находятся консервированные ананасы. В них нет витаминов, зато очень много сахара», — сказала Соломатина.

Она также отметила, что в целом пицца является достаточно калорийным продуктом — в одном куске в зависимости от ингредиентов может быть от 300 до 400 калорий. Помимо этого, в заведениях общепита в блюдо часто кладут продукты, которые необходимо скорее реализовать из-за срока годности, заключила специалист.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова до этого говорила, что жирная еда, включая пиццу, бургеры и жареную курицу, может ослабить защитные силы организма и навредить иммунитету.

Ранее врач раскрыла, какая пицца является самой полезной.
 
