Две страны выступили против запрета ЕС на услуги по перевозке российской нефти

Bloomberg: Греция и Мальта против запрета ЕС на услуги по перевозке нефти из РФ

Греция и Мальта выступили против введения Евросоюзом запрета на услуги по транспортировке российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На встрече послов стран ЕС 9 февраля, где был представлен последний пакет антироссийских санкций блока, представители Греции и Мальты выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

Источники агентства выразили опасения, что соответствующий запрет может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

Обе страны также запросили разъяснения по предложениям о введении санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и об ужесточении контроля за судоходными компаниями с целью сокращения числа судов, которые РФ может использовать для поставок.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить существующее ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.

