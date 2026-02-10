Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Две страны выступили против запрета ЕС на услуги по перевозке российской нефти

Bloomberg: Греция и Мальта против запрета ЕС на услуги по перевозке нефти из РФ
FrenchForces/X

Греция и Мальта выступили против введения Евросоюзом запрета на услуги по транспортировке российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На встрече послов стран ЕС 9 февраля, где был представлен последний пакет антироссийских санкций блока, представители Греции и Мальты выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

Источники агентства выразили опасения, что соответствующий запрет может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

Обе страны также запросили разъяснения по предложениям о введении санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и об ужесточении контроля за судоходными компаниями с целью сокращения числа судов, которые РФ может использовать для поставок.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить существующее ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.

Ранее Эстония задержала судно с российскими моряками.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!