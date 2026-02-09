Ветеран Альфы охарактеризовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

Исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева — не профессионал, о чем свидетельствуют отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Именно эти ошибки нападавшего, по его мнению, позволили генералу выжить.

«В замкнутом пространстве, когда человека поджидают, замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют — шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения», — сказал Филатов.

Вероятно, в момент, когда Алексеев заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение — идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить, подчеркнул он.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин РФ украинского происхождения. Также в Москве был задержан соучастник преступления Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее офицер ФСБ указал на странное поведение исполнителя покушения на Алексеева после выстрела.