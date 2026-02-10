Размер шрифта
Один из таксистов частично признал вину в хищении у участников СВО в Шереметьево

ТАСС: один из четверых таксистов частично признал вину в хищении у бойцов СВО
Один из четверых фигурантов частично признал вину по делу о хищении у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Обвинение понятно, вину признаю частично», — сказал после оглашения обвинительного заключения один из фигурантов.

15 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что членами преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево, были не менее 40 человек.

О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма менялась. Например, вместо 2 тыс. рублей просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно сумма причиненного участникам СВО ущерба превысила 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что два фигуранта дела о хищении денег в Шереметьево у бойцов СВО скрылись.
 
