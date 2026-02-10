Размер шрифта
Обещал мандат за деньги: депутата Кубани арестовали по делу о мошенничестве

Депутата заксобрания Кубани Аверьянова арестовали по делу о мошенничестве
averyanovanton/VK

В Краснодаре суд отправил под стражу депутата Законодательного собрания Краснодарского края Антона Аверьянова — его обвиняют в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточняется, Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Аверьянова и его помощника. Суд принял решение заключить депутата под стражу до 8 апреля 2026 года. В отношении помощника фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Аверьянов ввел в заблуждение своего знакомого, пообещав помощь в избрании его депутатом городской думы Краснодара. За «услуги», как полагают следователи, с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года обвиняемый ежемесячно получал денежные средства, всего — 6,75 млн рублей.

До этого сын и дочь депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Эльдар и Милана Дорошенко — стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Как отмечается в материалах дела, с 2016 года подозреваемые могли получить не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.

Ранее главу минтранса Краснодарского края арестовали по обвинению в мошенничестве.
 
