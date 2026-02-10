Размер шрифта
Психолог назвала худший подарок на 23 февраля

Психолог Гладких: на 23 февраля не стоит дарить шаблонные подарки
Главная ошибка на 23 февраля — это обезличенные подарки мужчинам, которые воспринимаются не как искреннее внимание, а как формальная «галочка» в списке обязанностей. Об этом в интервью РИАМО сообщила кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Больше всего обижает отсутствие интереса к личности. Одинаковые корпоративные наборы (брелок, блокнот, ручка) или шаблонные «мужские» подарки (еще одни носки, гель для душа) говорят об одном: даривший не потрудился задуматься, что нужно и ценно именно этому человеку», — объяснила специалист.

Обезличенный подарок, по ее словам, создает ощущение взаимной формальности. Получив его, мужчина чувствует себя обязанным сделать ответный жест на 8 Марта, но уже не от души, а по необходимости. Это формирует двойной негативный эффект.

Вместо банальных презентов эксперт советует обратить внимание на подарки-впечатления, такие как прыжок с парашютом, гоночный день на картинге или мастер-класс. Такой сюрприз может воплотить давнюю мечту, которую человек сам осуществить не решался.

Не менее важна внимательность к деталям. Возможно, мужчина когда-либо упоминал о какой-то редкой вещи — коллекционной модели, инструменте или книге.

Ранее стало известно, сколько дней будут отдыхать россияне в феврале.
 
