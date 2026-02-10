Размер шрифта
Психолог дала совет, как удивить мужчину на 23 февраля

Психолог Гладких: подарок на 23 февраля должен нести эмоцию
Shutterstock/FOTODOM

Выбор подарка на День защитника Отечества — это возможность проявить внимание, а не просто соблюсти формальность. Как рассказала в беседе с РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких, лучшим презентом станет тот, что вызывает эмоции и отражает личные интересы человека.

Эксперт советует обратить внимание на подарки-впечатления, такие как прыжок с парашютом, гоночный день на картинге или мастер-класс. Такой сюрприз может воплотить давнюю мечту, которую человек сам осуществить не решался.

Не менее важна внимательность к деталям. Возможно, мужчина когда-либо упоминал о какой-то редкой вещи — коллекционной модели, инструменте или книге.

«Хорошая опция: подарок из детства. Верните его во времена, когда эмоции были ярче. Старая игрушка из 90-х, набор для сборки моделей кораблей, легендарная игра на приставке — это путешествие в счастливое прошлое, которое вы ему подарили», — отметила психолог.

Если мужчина любит активный отдых, можно организовать выездную игру в пейнтбол или лазертаг, куда он сможет отправиться в компании друзей или коллег, добавила она.

Согласно прошлогоднему опросу, 40% российских мужчин будут рады получить любой подарок на 23 февраля. В исследовании приняли участие 10,1 тыс. человек.

37% респондентов ответили, что вместо презента хотят в этот день покоя. 21% — поделились, что не хотели бы получить на праздник носки или тапки, 5% при этом были бы рады таким подаркам. Самыми желанными у мужчин стали инструменты и хороший алкоголь — за эти варианты проголосовали 14% и 13% соответственно. При этом 6% и 4% высказались против них.

Ранее стало известно, о каком автомобиле мечтают российские мужчины.
 
