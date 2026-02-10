Россиянам раскрыли риски бешенства на фоне введенного в Подмосковье карантина

В Реутове ввели карантин по бешенству после выявления эпизоотического очага в жилом доме. На этом фоне россиян призвали соблюдать меры предосторожности. Речь идет о высокозаразном вирусе, который в 100% случаев приводит к летальному исходу, поэтому профилактические меры крайне важны, подчеркнул в беседе с 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Бешенство является смертельным зоонозным заболеванием, возбуждаемым вирусом Rabies virus.

«Зоонозное — значит, что оно передается от животных человеку: при укусе или ослюнении открытой ротовой поверхности, — пояснил врач. — Самое главное, что нужно знать об этом заболевании, — оно смертельно в 100% случаев. Нет ни одного научно доказанного случая выживания».

На этом фоне крайне важны меры профилактики, подчеркнул Вознесенский. По его словам, если симптомы заражения еще не проявились, то распространение вируса можно успеть остановить при оперативной вакцинации. После экстренной прививки человеку назначают курс из шести уколов, а спустя год делают еще одну прививку. Ревакцинация необходима каждые 3-5 лет.

Бешенство – это высокозаразное заболевание, вирус может попасть в организм и без прямого контакта, если просто пройти рядом с больным животным, отметил в свою очередь ветеринар Баграт Агажанов. По этой причине клинику, куда доставляют зараженное животное, опечатывают, всех остальных питомцев, которые в это время находились в учреждении, вакцинируют в срочном порядке.

Чаще всего бешенство распространяют лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши, грызуны, шакалы, белки, бездомные собаки и кошки и так далее. Среди главных признаков заражения Агажанов выделил отсутствие страха у диких животных – они начинают идти на контакт. Он призвал не контактировать с бездомными собаками и кошками, а также не подходить к лесным зверям, не подпускать к ним своих питомцев.

При укусе любого животного в следующие десять дней принято считать, что есть риск заражения бешенством, отметил Вознесенский.

«В этом случае следует незамедлительно обращаться в травматологический пункт для начала экстренной, постконтактной вакцинации», — заключил инфекционист.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении карантина по бешенству в Реутове. Неблагополучной по бешенству признана территория всего города Реутов. Карантин включает в себя запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и массовым скоплением восприимчивых животных.

Ранее в Алтайском крае бешеная лиса покусала людей и собак.