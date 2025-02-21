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Мужчины рассказали, какие подарки хотят получить на 23 февраля

«КП»: 14% опрошенных мужчин хотят получить инструменты на 23 февраля
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Dmitry Galaganov/Shutterstock/FOTODOM

Почти 40% российских мужчин признались, что будут рады получить любой подарок на 23 февраля, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 10,1 тыс. человек.

37% опрошенных ответили, что вместо презента хотят в этот день покоя. 21% респондентов поделились, что не хотели бы получить на праздник носки или тапки, 5% при этом были бы рады таким подаркам. Самыми желанными у мужчин стали инструменты и хороший алкоголь — за эти варианты проголосовали 14% и 13% соответственно. При этом 6% и 4% проголосовали против них.

За парфюм 10% проголосовали положительно, 4% — отрицательно. 3% были бы рады получить бритвенный набор, 6% — не хотят такого подарка.

«Главный совет: все-таки надо понимать, что универсального «мужского» подарка не существует. Каждый мужчина, как и женщина, индивидуален — со своими предпочтениями и желаниями. И именно стремление вникнуть в эти индивидуальные желания — и есть то самое проявление внимания, которого так всем хочется», — прокомментировал результаты опроса психолог Максим Свиридов.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что мужчинам на 23 февраля не стоит дарить нижнее белье, носки и пену для бритья, потому что такие товары не воспринимаются ими как что-то ценное. По ее словам, их они могут купить в любой момент.

Ранее были названы лучшие технологические подарки на 23 февраля.

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