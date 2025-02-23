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Стало известно, о каком автомобиле мечтают российские мужчины

Fresh: российские мужчины мечтают о Lada Niva Legend
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Lada

Накануне 23 февраля 2025 года маркетплейс Fresh задал своим клиентам вопрос, какой автомобиль они хотели бы получить в подарок, дополнительному к тому, который уже есть, самым популярным ответом стала Lada Niva Legend.Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведенный маркетплейсом Fresh.

«На втором месте — Toyota Land Cruiser разных поколений. В пользу «крузака» высказались 14% респондентов. Типичные объяснения: «На таком можно и в тайгу, и в театр; тут все честное, включая раму; японское качество всегда в цене», — говорится в сообщении.

Также результаты показали, что 10% опрошенных выбрали УАЗ «Патриот». Оставшиеся 54% — автомобили, которые можно разделить на две категории: исторические и спортивные. При этом из отечественных моделей респонденты чаще всего называли ВАЗ-2101, Москвич-412 и «Волга» ГАЗ-24, и аргументировали свой выбор тем, что у их предков были такие машины.

Кроме того, результаты опроса показали, что лидером среди иностранных моделей стал Mercedes-Benz S-класса в кузове W140, герой 1990-х годов.

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