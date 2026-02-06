Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Минпросвещения призвали ужесточить требования к охранной системе школ

Депутат Нилов призвал ввести строгий отбор охранников школ и детсадов
Александр Кряжев/РИА Новости

В России необходимо ужесточить требования к охранникам школ и детсадов, чтобы повысить уровень безопасности учащихся. Такую инициативу депутат Госдумы Ярослав Нилов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает 360.ru.

По мнению Нилова, важно переработать профессиональные стандарты для охранников, так как сегодня часто система их найма для образовательных учреждений ограничивается чисто формальным подходом. В итоге охранниками зачастую становятся люди, не прошедшие должную подготовку.

Решить проблему помогут новые стандарты, которые, в том числе, будут устанавливать предельный возраст охранников, их состояние здоровья и умение оценивать и реагировать на риски, считает парламентарий.

«А еще лучше, если эти факторы будут подтверждаться соответствующим документом», — подчеркнул депутат.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что даже полный пересмотр подхода к организации охраны учебных заведений не позволит решить проблему с нападениями подростков на школы. Главная причина таких происшествий заключается не в охране, а в том, что происходит с детьми, и как на них влияют соцсети и компьютерные игры, убеждена она. По ее мнению, детей необходимо вернуть в реальную среду, чтобы они занимались спортом и общались.

Ранее в России объяснили плохую охрану школ.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!