Минпросвещения призвали ужесточить требования к охранной системе школ

В России необходимо ужесточить требования к охранникам школ и детсадов, чтобы повысить уровень безопасности учащихся. Такую инициативу депутат Госдумы Ярослав Нилов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает 360.ru.

По мнению Нилова, важно переработать профессиональные стандарты для охранников, так как сегодня часто система их найма для образовательных учреждений ограничивается чисто формальным подходом. В итоге охранниками зачастую становятся люди, не прошедшие должную подготовку.

Решить проблему помогут новые стандарты, которые, в том числе, будут устанавливать предельный возраст охранников, их состояние здоровья и умение оценивать и реагировать на риски, считает парламентарий.

«А еще лучше, если эти факторы будут подтверждаться соответствующим документом», — подчеркнул депутат.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что даже полный пересмотр подхода к организации охраны учебных заведений не позволит решить проблему с нападениями подростков на школы. Главная причина таких происшествий заключается не в охране, а в том, что происходит с детьми, и как на них влияют соцсети и компьютерные игры, убеждена она. По ее мнению, детей необходимо вернуть в реальную среду, чтобы они занимались спортом и общались.

