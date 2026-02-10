Размер шрифта
Названы причины нарушений работы ЖКТ зимой

Врач Меньщикова: зимой запоры могут возникать из-за образа жизни
Shutterstock

В зимний период многие люди сталкиваются с различными нарушениями работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Причинами этих сбоев в организме могут стать недостаток жидкости, изменения в рационе и сниженная физическая активность. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Анна Меньщикова.

Специалист объяснила, что зимой запоры могут возникать из-за образа жизни. В холодное время года люди чаще отдают предпочтение углеводистой пище, такой как макароны, выпечка или картофель. Эти продукты, которые сами по себе не вредят организму, могут спровоцировать появление проблем со здоровьем, если в рационе недостаточно клетчатки. Ей богаты цельные крупы, орехи, сухофрукты и другая пища.

Другим фактором врач назвала снижение подвижности. Из-за морозов частота и продолжительность прогулок сокращаются, а сидячий образ жизни замедляется волнообразные сокращения кишечника. Рекомендуется уделять физической активности минимум 20–30 минут в день.

Помимо этого, влияние на ЖКТ оказывает водный режим. Во время холодов чувство жажды притупляется, а сухой воздух при этом усиливает потерю влаги. В итоге кишечник начинает активнее «забирать» жидкость из пищевого комка.

«Важно ориентироваться на формулу около 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм веса и добавлять еще стакан воды в день. При весе 60 килограммов это не менее 1,8 литров, причем хотя бы половина должна приходиться на чистую воду», — объяснила гастроэнтеролог.

По ее словам, зимой в качестве профилактики следует пересмотреть рацион и добавить в него продукты, которые богаты пищевыми волокнами. Также важно не забывать двигаться даже при плотном графике, регулярно делая короткие разминки и прогуливаясь.

Главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Иван Стилиди до этого говорил, что изменения в метаболизме, спровоцированные ожирением, могут увеличивать риски развития онкологических заболеваний. По словам эксперта, употребление красного мяса связано с повышенным риском развития колоректального рака. Особенно это относится к переработанным мясным продуктам, в числе которых сосиски, бекон и колбасы.

Ранее россиянам рассказали, какая еда поможет укрепить иммунитет.
 
