Россиянам объяснили, как не купить газировку со спиртом вместо шампанского

Среди производителей шампанского нередко встречаются недобросовестные, которые изготавливают контрафактный товар. Важно знать ряд правил, которые помогут отличить оригинальный продукт от подделки еще до покупки. Об этом Life рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Специалист предупредила, что на протяжении уже многих лет есть риск купить вместо шампанского подделку, например, газировку со спиртом. Для того чтобы не попасться на обман при покупке важно тщательно осмотреть бутылку, обращая внимание на отсутствие сколов и трещин. По словам эксперта, о качестве напитка может свидетельствовать и пробка. Она должна быть из древесины, которая на ощупь мягче пластика, нередко используемого производителями дешевого шампанского. Помимо этого, оригинальный напиток разливают в бутылки из темного стекла, за исключением розового и красного игристого вина.

Анищенкова также отметила, что порой на дне бутылки бывает осадок в виде мутных хлопьев. Это свидетельствует о бактериальной порче, опасной для здоровья. Однако важно помнить, что в напитках бывают кристаллические образования, являющиеся естественным компонентом, который подтверждает натуральность товара.

Этикетка на бутылке должна быть наклеена ровно, а также не иметь повреждений или следов клея. При этом на ней должны быть указаны название и полные реквизиты производителя, сорт винограда, место его происхождения, год урожая, дата розлива и крепость напитка.

«Также на бутылке обязательно должна быть акцизная марка, если это импортная продукция, или федеральная специальная, если шампанское произведено в России. Мошенники пытаются копировать подобные марки, однако их слабые места — отсутствие голографических элементов, низкое качество печати, несовпадение данных на марке и бутылке», — предупредила специалист.

О том, что напиток является подделкой, может свидетельствовать и низкая цена. Однако, по словам эксперта, доступная стоимость отечественного шампанского связана с использованием местного сырья и сокращением логистических издержек.

