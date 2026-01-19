В Ленинградской области накрыли нелегальное производство алкоголя

В Ленинградской области правоохранители пресекли незаконное производство алкоголя. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее информации, подпольный цех был оборудован в нежилом помещении в одном из поселков Гатчинского района. Там обнаружили конвейерные ленты, с помощью которых спиртосодержащая жидкость разливалась в пятилитровые бутылки. На них злоумышленники клеили этикетки с названием известного бренда спиртных напитков, следует из сообщения.

«Были обнаружены резервуары со спиртным объемом свыше 115 тысяч литров, а также 31 тысяча литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции. Полицейские изъяли конвейерное оборудование, пищевые ароматизаторы, систему фильтрации воды, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — написала Волк.

Жидкость направили экспертизу. Возбуждено уголовное дело (ст. 171.3 УК РФ). По ней фигурантам грозит до пяти лет колонии.

В прошлом году в Сланцевском районе Ленобласти 46 человек не спасли в результате отравления суррогатным алкоголем. Тогда полицейские задержали бутлегеров, которые продавали опасный алкоголь по 100 рублей за поллитра. Ими оказались 78-летний мужчина и 60-летняя работница детского сада. В доме женщины нашли грязный самогонный аппарат, в котором накопился метанол.

Ранее россиянам объяснили, как не купить газировку со спиртом вместо шампанского.