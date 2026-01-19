Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Ленинградской области накрыли нелегальное производство алкоголя

Волк: в Ленинградской области пресекли незаконное производство алкоголя 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27654973_rnd_3",
    "video_id": "record::6557f707-8c29-4bb1-a5e4-4bcd28fe61f8"
}

В Ленинградской области правоохранители пресекли незаконное производство алкоголя. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее информации, подпольный цех был оборудован в нежилом помещении в одном из поселков Гатчинского района. Там обнаружили конвейерные ленты, с помощью которых спиртосодержащая жидкость разливалась в пятилитровые бутылки. На них злоумышленники клеили этикетки с названием известного бренда спиртных напитков, следует из сообщения.

«Были обнаружены резервуары со спиртным объемом свыше 115 тысяч литров, а также 31 тысяча литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции. Полицейские изъяли конвейерное оборудование, пищевые ароматизаторы, систему фильтрации воды, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — написала Волк.

Жидкость направили экспертизу. Возбуждено уголовное дело (ст. 171.3 УК РФ). По ней фигурантам грозит до пяти лет колонии.

В прошлом году в Сланцевском районе Ленобласти 46 человек не спасли в результате отравления суррогатным алкоголем. Тогда полицейские задержали бутлегеров, которые продавали опасный алкоголь по 100 рублей за поллитра. Ими оказались 78-летний мужчина и 60-летняя работница детского сада. В доме женщины нашли грязный самогонный аппарат, в котором накопился метанол.

Ранее россиянам объяснили, как не купить газировку со спиртом вместо шампанского.
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+