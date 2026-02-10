В Японии очевидцы сняли на видео яркий огненный шар

Очевидцы сняли на видео яркий огненный шар в небе над районом Канто

В Японии очевидцы сняли яркий огненный шар на видео в небе над районом Канто острова Хонсю. Видео опубликовали пользователи соцсетей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ярко светящийся шар был виден в Токио, в префектуре Канагава, в районе города Кавасаки и горы Фудзи.

Также кружок астрономии и метеорологии старших классов одной из токийских школ снял шар на видео.

16 января Life со ссылкой нa Telegram-канал SHOT сообщало, что ярко-зеленое пламя в форме огненного шара было замечено в небе над Пермским краем.

На видеозаписи, сделанной очевидцами событий, в ночном небе пронесся огненный шар. По мнению авторов канала, это могла быть мощная вспышка, вызванная пролетающим метеором.

Как отмечается в публикации, вспышку заметили водители, движущиеся по трассе Пермь — Краснокамск автомобиля вечером 15 января. В публикации также уточняется, что, скорее всего, метеор сгорел в плотных слоях атмосферы, не достигнув земли.

Ранее ученый рассказал, что тунгусский метеорит мог уничтожить Петербург, упав немного позже.