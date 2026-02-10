Размер шрифта
Названы главные продукты, которые нарушают обмен веществ

Pravda.Ru: жирная и сладкая еда нарушает обмен веществ
Rimma Bondarenko/Shutterstock/FOTODOM

Избыток углеводов, фастфуда и тугоплавких жиров, которые перегружают печень и сосуды, может вызвать нарушение обмена веществ. Об этом Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

Врач призвала ограничить потребление любых блюд, которые готовятся во фритюре или на сковороде с маслом. Она отметила, что даже сыр может представлять опасность, поскольку при регулярном употреблении становится источником тугоплавких жиров.

«В итоге повышаются липиды низкой плотности и триглицериды, а это прямой путь к старению сосудов. В диетологии главное правило — все зависит от количества: если хочется чего-то вредного, можно позволить себе немного, как деликатес. Но если это становится привычкой, тогда вред неизбежен», — подчеркнула Рождественская.

По ее словам, угрозу также представляют продукты с высоким гликемическим индексом — сладкие напитки, десерты и избыточное количество фруктов.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что чрезмерное употребление сладких десертов оказывает негативное влияние на здоровье, становясь причиной нарушения обмена веществ, роста сердечно-сосудистых рисков и других проблем. Специалист напомнила, что сладкие продукты являются источниками простых углеводов, в том числе и сахара.

Ранее были названы неочевидные симптомы нарушения обмена веществ.
 
