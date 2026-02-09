Названы неочевидные симптомы нарушения обмена веществ

Необъяснимая слабость, тяжесть в животе и легкое повышение температуры тела могут быть симптомами нарушения обмена веществ. Об этом Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

При появлении этих признаков он призвал присмотреться к своему состоянию и при необходимости пройти обследование. По его словам, без контроля со стороны врача это состояние может отразиться на любом органе. Так, например, может ухудшиться зрение, появиться одышка или другие жалобы.

«Около 80% успеха в нормализации обмена веществ зависит от питания. Нужно убрать из рациона фастфуд и все, что связано с неправильным питанием. Понятное дело, что это тяжело, но желательно это сделать, потому что именно питание чаще всего становится причиной нарушений. Физическая активность тоже играет свою роль», — пояснил Удалов.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что чрезмерное употребление сладких десертов оказывает негативное влияние на здоровье, становясь причиной нарушения обмена веществ, роста сердечно-сосудистых рисков и других проблем. Специалист напомнила, что сладкие продукты являются источниками простых углеводов, в том числе и сахара.

Ранее был назван простой способ улучшить обмен веществ у пожилых.