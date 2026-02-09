Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Названы неочевидные симптомы нарушения обмена веществ

Врач Удалов: слабость может быть симптомом нарушения обмена веществ
voronaman/Shutterstock/FOTODOM

Необъяснимая слабость, тяжесть в животе и легкое повышение температуры тела могут быть симптомами нарушения обмена веществ. Об этом Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

При появлении этих признаков он призвал присмотреться к своему состоянию и при необходимости пройти обследование. По его словам, без контроля со стороны врача это состояние может отразиться на любом органе. Так, например, может ухудшиться зрение, появиться одышка или другие жалобы.

«Около 80% успеха в нормализации обмена веществ зависит от питания. Нужно убрать из рациона фастфуд и все, что связано с неправильным питанием. Понятное дело, что это тяжело, но желательно это сделать, потому что именно питание чаще всего становится причиной нарушений. Физическая активность тоже играет свою роль», — пояснил Удалов.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что чрезмерное употребление сладких десертов оказывает негативное влияние на здоровье, становясь причиной нарушения обмена веществ, роста сердечно-сосудистых рисков и других проблем. Специалист напомнила, что сладкие продукты являются источниками простых углеводов, в том числе и сахара.

Ранее был назван простой способ улучшить обмен веществ у пожилых.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!