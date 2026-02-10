Ветврач назвал болезни, которые передаются между человеком и животными

Паразитарные, вирусные, бактериальные и грибковые инфекции могут вызывать зоонозные заболевания — общие для человека и животных. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, среди них есть особо опасные, например, бешенство и лептоспироз, поэтому вакцинация важна для домашних животных. Некоторые болезни могут передаваться и от человека к питомцу. Эксперт уточнил, что это грибковые заболевания (лишай), а также паразитарные инфекции, например, аскаридоз.

«Лишай, гельминтозы, аскаридоз — все это общие заболевания для человека и животных. Мы можем заразить питомца, а питомец — нас. Поэтому крайне важно поддерживать иммунитет и проводить регулярную профилактику. Если у нас дома есть животные, мы обязаны следить за их вакцинацией и дегельминтизацией. Это не только защита питомцев, но и защита нас самих», — подчеркнул Шеляков.

Ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко до этого говорила, что регулярное подкармливание домашних животных едой со стола может спровоцировать серьезные заболевания, а также проблемы с поведением питомца. Специалист объяснила, что физиология домашних питомцев заточена на переваривание сырой животной пищи. Высокая кислотность желудка животных делает их менее приспособленными к еде с высоким содержанием сложных углеводов, крахмала и клетчатки. Помимо этого, организмы собак и кошек не могут эффективно перерабатывать сахар, лактозу, специи и растительные масла.

Ранее ветеринар предупредил о главных ошибках при мытье питомцев зимой.