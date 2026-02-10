Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Ветврач назвал болезни, которые передаются между человеком и животными

Ветврач Шеляков: грибковые инфекции передаются между человеком и животными
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Паразитарные, вирусные, бактериальные и грибковые инфекции могут вызывать зоонозные заболевания — общие для человека и животных. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, среди них есть особо опасные, например, бешенство и лептоспироз, поэтому вакцинация важна для домашних животных. Некоторые болезни могут передаваться и от человека к питомцу. Эксперт уточнил, что это грибковые заболевания (лишай), а также паразитарные инфекции, например, аскаридоз.

«Лишай, гельминтозы, аскаридоз — все это общие заболевания для человека и животных. Мы можем заразить питомца, а питомец — нас. Поэтому крайне важно поддерживать иммунитет и проводить регулярную профилактику. Если у нас дома есть животные, мы обязаны следить за их вакцинацией и дегельминтизацией. Это не только защита питомцев, но и защита нас самих», — подчеркнул Шеляков.

Ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко до этого говорила, что регулярное подкармливание домашних животных едой со стола может спровоцировать серьезные заболевания, а также проблемы с поведением питомца. Специалист объяснила, что физиология домашних питомцев заточена на переваривание сырой животной пищи. Высокая кислотность желудка животных делает их менее приспособленными к еде с высоким содержанием сложных углеводов, крахмала и клетчатки. Помимо этого, организмы собак и кошек не могут эффективно перерабатывать сахар, лактозу, специи и растительные масла.

Ранее ветеринар предупредил о главных ошибках при мытье питомцев зимой.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!