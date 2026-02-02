Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Ветеринар предупредил о главных ошибках при мытье питомцев зимой

Ветеринар Руденко: зимой питомцев нужно мыть только в теплой воде
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

В холодное время года особенно важно правильно мыть домашних животных, чтобы избежать серьезных проблем с их здоровьем. Об этом Life.ru рассказал ветеринарный врач Андрей Руденко.

Специалист предупредил, что при мытье питомцев зимой важно соблюдать температурный режим, учитывать индивидуальные особенности животного и грамотно организовать весь процесс. Вода, в которой находится животное, должна быть комфортно теплой, а само помещение отапливаемым. При этом процедура должна быть как можно короче.

По словам ветеринара, переохлаждение особенно опасно для короткошерстных пород, молодых и пожилых животных, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет. Он также отметил, что важно правильно сушить питомца после процедуры, использовать специальные средства для зверей и подбирать подходящее для купания время.

«Животное необходимо вытереть полотенцем и, при необходимости, досушить феном для животных на низкой температуре. Использовать следует шампуни для животных, которые не пересушивают кожу и сохраняют естественный защитный барьер. Перед купанием можно слегка расчесать шерсть, чтобы убрать колтуны и облегчить мытьё, а если животное боится воды, альтернативой может быть использование влажных салфеток или сухого шампуня. Купание лучше проводить в первой половине дня, чтобы у питомца было время согреться до вечера. После прогулки на улице сразу мыть животное не обязательно – достаточно вытереть лапы и шерсть», — объяснил эксперт.

По его словам, частые купания зимой могут нанести вред естественному защитному слою кожи животного. Если после процедуры питомец дрожит, чихает и вяло себя ведет, нужно обратиться за помощью к специалисту.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев говорил, что в холодное время года особенно важно следить за состоянием собаки во время прогулки, поскольку она может столкнуться с переохлаждением и обморожением. В группе особого риска, по его словам, находятся животные мелких, короткошерстных и бесшерстных пород, а также пожилые и беременные питомцы.

Ранее ветеринар объяснила, как приучить питомцев к чистке зубов.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!