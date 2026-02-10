Размер шрифта
Врач раскрыла, какая пицца является самой полезной

Врач Соломатина: «Маргарита» является самой полезной пиццой
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее полезным вариантом пиццы является «Маргарита» с большим количеством томатов и на тонком тесте. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, помидоры и томатная паста богаты ликопином, который является мощнейшим антиоксидантом. Он способен предотвратить старение организма, предупредить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Врач добавила, что ликопин также может защитить мужское здоровье и снизить риски развития рака предстательной железы.

«Идеально, если в пиццу также добавлена зелень, являющаяся хорошим источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. И, конечно, в основе блюда должно быть совсем тонкое несдобное тесто. Еще лучше — приготовленное из цельнозерновой муки, которая по сравнению с рафинированной имеет более низкий гликемический индекс, а значит, не так резко поднимает уровень глюкозы в крови», – пояснила Соломатина.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова до этого говорила, что жирная еда, включая пиццу, бургеры и жареную курицу, может ослабить защитные силы организма и навредить иммунитету.

Ранее сообщалось, что в Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем из-за ожирения у детей.
 
