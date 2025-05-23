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Врач предупредила об опасности бургеров и пиццы для иммунитета

Врач Павлова: жирная еда может навредить иммунитету
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Depositphotos

Жирная еда, включая пиццу, бургеры и жареную курицу, может ослабить защитные силы организма и навредить иммунитету. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала газете «Известия», что жирная жареная пища считается самой вредной для желудка и кишечника.

«Один бургер не нанесет колоссального вреда. А вот регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги. Это изнашивает организм и создает благоприятный фон для развития многих заболеваний», — уточнила эксперт.

По ее словам, воспаление является нормальным защитным механизмом. Однако его частая активация из-за жирной еды может привести к развитию сахарного диабета, атеросклероза, аутоиммунных заболеваний, а также преждевременному старению.

Ученые из медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды) совместно с коллегами из Танзании до этого выяснили, что двухнедельный избыток соли, сахара, жиров и рафинированных углеводов в рационе вызывает воспаление в организме, ослабляя иммунный ответ на патогены.

Ранее врач объяснила, почему мы любим жирную еду.

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