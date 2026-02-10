Размер шрифта
Врач предупредила об опасности любви к пыльным вещам

Врач Шабалина: пыльные вещи могут вызвать аллергический дебют
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Любители пыльных вещей рискуют столкнуться с аллергическим дебютом и контактным дерматитом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-аллерголог Оксана Шабалина, комментируя новость о том, что на российских онлайн-площадках растет спрос на вещи, покрытые толстым слоем пыли.

Эксперт подчеркнула, что в частицах пыли живет клещ, который может вызывать агрессивные аллергические реакции. Они проявляются через заложенность носа, зуд, слезотечение и кашель.

«Даже если человек раньше не был чувствителен к пыли, большая ее концентрация в пространстве способна спровоцировать аллергический дебют. Произойти это может на фоне ослабления слизистого барьера (например, при ОРВИ) или просто из-за длительного нахождения в очень сухом помещении, что особенно актуально в зимний период», --уточнила Шабалина.

Аллергики из-за пыли могут столкнуться с обострением ряда болезней, среди них — бронхиальная астма, атопический дерматит и аллергический ринит. При частом соприкосновении с пыльной поверхностью может начаться местное раздражение и контактный дерматит, особенно если кожные покровы склонны к сухости.

Аллерголог-иммунолог Soft Medical Center Селма Аршба до этого в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что заложенность носа и першение в горле в холод называют зимним пылевым синдромом. Он возникает, когда включают отопление в помещении, а окна перестают регулярно открывать для проветривания.

Ранее россиян призвали не бояться проветривать дом зимой.
 
